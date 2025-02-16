17 milyon liralık vurgun! Anahtar şeklinde suikast silahı ele geçirildi

Ankara'da mağdurları sahte senetlerle borçlandıran ve zorla para tahsil eden suç çetesine darbe vuruldu. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, başsavcılığın talimatıyla düzenlediği eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

ZORLA SENET, TEHDİT VE ŞANTAJ

Şüpheliler, kurdukları tezgâhla mağdurlara sahte senetler düzenledi, hile ve baskıyla zor duruma düşürdükleri 4 kişinin paralarını tehdit ve şantajla aldı. Dolandırıcılık çarkında yüksek faizle verdikleri paraları katlayan şüpheliler, mağdurlardan tam 17 milyon lira elde etti.

SUİKAST SİLAHI BULUNDU

Polisin başarılı operasyonunda yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar arasında, yalnızca 2 mermi alan ve "anahtarlık silahı" olarak bilinen suikast için tasarlanmış özel bir silahın bulunması dikkat çekti.