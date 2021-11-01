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Giriş Tarihi: 1.11.2021 07:56 Son Güncelleme: 1.11.2021 07:57

17 yaşında bir suç makinesi! İzmir'de yakalandı...129 suç kaydı var

İHA
17 yaşında bir suç makinesi! İzmir’de yakalandı...129 suç kaydı var

İzmir'den gelen bu haber şaşkına çevirdi! Bayındır ilçesinde peş peşe 3 araç çalan ve gelen ihbarlar üzerine polis ekiplerince yakalanan 17 yaşındaki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının 129 suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Daha 17 yaşında ama 129 suç kaydı var! Edinilen bilgiye göre, Bayındır ilçesinde aynı gün içinde 3 farklı aracın çalındığına yönelik gelen ihbarlar üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

129 SUÇ KAYDI VAR

Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin 129 suç kaydı bulunan E.D. (17) olduğu belirlendi.

PARK HALİNDEKİ ARACIN İÇERİSİNE GİRİP ÇALIŞTIRIYOR

Camını kırdığı park halindeki aracın içerisine girip çalıştıran ve bir süre sonra bir başka aracı da aynı yönteme çaldığı belirlenen E.D.'nin bir aracı daha çaldığı tespit edilmesi üzerine ekipler plakayı takibe aldı.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

Yağcı Kavak Küme Evleri yakınında durdurulan araçta suçüstü yakalanan E.D., ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., tutuklanırken, araçların ise sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

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17 yaşında bir suç makinesi! İzmir'de yakalandı...129 suç kaydı var
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