17 yaşında bir suç makinesi! İzmir’de yakalandı...129 suç kaydı var

PARK HALİNDEKİ ARACIN İÇERİSİNE GİRİP ÇALIŞTIRIYOR

Camını kırdığı park halindeki aracın içerisine girip çalıştıran ve bir süre sonra bir başka aracı da aynı yönteme çaldığı belirlenen E.D.'nin bir aracı daha çaldığı tespit edilmesi üzerine ekipler plakayı takibe aldı.