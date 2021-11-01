17 yaşında bir suç makinesi! İzmir’de yakalandı...129 suç kaydı var

129 SUÇ KAYDI VAR
Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin 129 suç kaydı bulunan E.D. (17) olduğu belirlendi.
PARK HALİNDEKİ ARACIN İÇERİSİNE GİRİP ÇALIŞTIRIYOR
Camını kırdığı park halindeki aracın içerisine girip çalıştıran ve bir süre sonra bir başka aracı da aynı yönteme çaldığı belirlenen E.D.'nin bir aracı daha çaldığı tespit edilmesi üzerine ekipler plakayı takibe aldı.
SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI
Yağcı Kavak Küme Evleri yakınında durdurulan araçta suçüstü yakalanan E.D., ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., tutuklanırken, araçların ise sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.