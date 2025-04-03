17 yaşında katil oldu! Alkol almaya gelen Tahir, fiyata itiraz edince bıçaklanarak öldürüldü

Olay, dün gece merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir rezidansın önünde meydana geldi. Tahir Gülcü, arkadaşları Ali Çeşmeci (39) ve Resmi Atik (48) ile birlikte satışı yasak saatlerde 'gece tekeli' olarak tabir edilen kişilerden alkol almak istedi. Satıcıların fiyatı yüksek söylemesi üzerine iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Tahir Gülcü ve Ali Çeşmeci bıçakla, Resmi Atik (48) ise darp sonucu yaralandı. Yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırılan Gülcü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

17 YAŞINDA KATİL OLDU

Soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen A.E.Ö. (17), M.Y. (17), A.T.Ş. (17), Abdülmelik Çavuşoğlu (31), Muhammet Samet Yıldırım (25) ve Mehmet Samet Vural'ı (20) gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada Tahir Gülcü'nün yüksek alkol fiyatı için 'Çok para bu fiyata içki mi olur?' dediği ve çıkan tartışmada 17 yaşındaki A.E.Ö. tarafından öldürdüğü belirtildi. 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.