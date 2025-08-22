Haberler Yaşam Haberleri 17 yaşındaki Arda hayata tutunamadı
Giriş Tarihi: 22.8.2025 11:04 Son Güncelleme: 22.8.2025 11:59

17 yaşındaki Arda hayata tutunamadı

Fethiye'de 12 Ağustos tarihinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralanmıştı. 17 yaşındaki Arda Dirmilli Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Erdoğan CANKUŞ
17 yaşındaki Arda hayata tutunamadı

Fethiye Seydikemer karayolu üzerinde bulunan motokross parkuru kavşağında Osman Köse idaresindeki otomobil ile M.T.idaresindeki otomobil çarpışmıştı. Kazada sürücü Osman Köse kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü M.T. ile yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Arda Dirmilli hastanelere kaldırılıp, tedavi altına alınmışlardı. 17 yaşındaki Arda Dirmilli Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturmayı Fethiye Cumhuriyet Savcılığı ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürdürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
17 yaşındaki Arda hayata tutunamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz