17 yaşındaki Arda hayata tutunamadı

Fethiye Seydikemer karayolu üzerinde bulunan motokross parkuru kavşağında Osman Köse idaresindeki otomobil ile M.T.idaresindeki otomobil çarpışmıştı. Kazada sürücü Osman Köse kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü M.T. ile yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Arda Dirmilli hastanelere kaldırılıp, tedavi altına alınmışlardı. 17 yaşındaki Arda Dirmilli Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturmayı Fethiye Cumhuriyet Savcılığı ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürdürüyor.