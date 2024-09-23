17 yaşındaki ‘Boran’ melek olup uçtu

Fethiye'de turizm işinde çalışan Adnan Kara'nın 3 çocuğundan biri olan 17 yaşındaki Boran Kara ortaokulu bitirdikten sonra bir elektrik tesisatçısının yanında çalışmaya başladı. Yaklaşık 1 buçuk yıl önce devamlı ayakları ağrıyan Boran Kara ailesi tarafından Fethiye'de doktora götürüldü. Boran Kara daha sonra Aydın Adnan Menderes Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde kemik kanseri teşhisi konan Boran Kara için tedavi süreci başladı. Anne Emine Kara ve baba Adnan Kara çocuklarının iyileşmesi ve tedavisi için ellerinden gelen gayreti gösterirken, moral motivasyon için de tüm gayreti elden bırakmadı.

GENEL BAŞKAN BAHÇELİ DE ARAMIŞTI

Sosyal medyada 'Sevgi Kazanacak' ismi ile ihtiyaç sahiplerine Fethiye'nin hayırseverleri aracılığıyla destek olan Bekir Kaya, Boran Kara'nın talebiyle hayranı olduğu Beşiktaş takımının imzalı formasını İstanbul'dan Beşiktaş Kulübü'nden getirtip teslim ederken, tekerlekli sandalye ve hasta yatağı taleplerini de Fethiyeli hayırseverler aracılığıyla karşılamıştı. Geçtiğimiz günlerde Bekir Kaya, Boran Kara'yı evinde ziyaret ederken, Kara'nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonla görüşme isteğinde bulunmuştu. Bu mesajı alan MHP Fethiye İlçe Başkanı Abdulkadir Tekin beraberinde Bekir Kaya ile Boran Kara'yı ziyaret etmişti.

Aradan birkaç gün geçtikten sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 17 yaşındaki Boran'ı telefonla arayıp bir süre sohbet edince dünyalar Boran Kara'nın olmuştu. Boran Kara için moral geceleri de düzenlenirken, dün akşam saatlerinde acı haber sosyal medyadan verilince Fethiye Boran Kara için ağladı. Boran Kara adeta melek olup uçarken, anne ve babası ile kardeşleri ve tüm Nif Mahallesi'nin yanı sıra Fethiye halkı büyük üzüntü yaşadı. 17 yaşındaki Boran Kara Fethiye'nin Nif Mahallesi mezarlığında dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.