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Giriş Tarihi: 8.10.2022

17 yaşındaki Büşra yangında can verdi

17 yaşındaki Büşra yangında can verdi
Kocaelı'nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangında 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Feci olay, Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Dün sabah 2. katta bulunan dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında evde bulunan 17 yaşındaki Büşra Kabataş'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA

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17 yaşındaki Büşra yangında can verdi
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