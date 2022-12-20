17 yaşındaki çocuğu ısıran Pitbull köpeğinin sahibi aranıyor

Şanlıurfa'da sahibi tarafından tasmasız şekilde dışarıya çıkartılan pitbull cinsi köpek, 17 yaşındaki Bakır Direk'e saldırdı. Tehlikeli olarak nitelendirilen köpek türleri arasında yer alan pitbull, kaçmaya çalışan Bakır Direk'i bacağından ısırdı.

Olayın ardından bir kişi köpeği de alarak olay yerinde kaçtı. Yaşananların ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Tedavisi yapılan Bakır Direk, saldırının ardından polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Polis ekipleri pitbullun sahibini arıyor. Tehlikeli köpek türleri arasında yer alan pitbullu sokağa terk edenlere 30 bin lira para cezası kesiliyor.