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Giriş Tarihi: 26.5.2024 20:31 Son Güncelleme: 26.5.2024 21:12

17 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu! 16 yaşındaki kız arkadaşı gözaltına alındı

Diyarbakır’da, başınada vurulmuş halde bulunan 17 yaşındaki Muhammed V.‘nin yaralanmasıyla ilgili 16 yaşındaki kız arkadaşı gözaltına alındı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
17 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu! 16 yaşındaki kız arkadaşı gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, lise öğrencisi Muhammed V., Mevlana Halit Mahallesi'ndeki evinde ağabeyi B.V. tarafından yaralı olarak bulundu. B.V.'nin durumu 112 Acil Servis Ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine Asayiş Şube polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından başından ve kolundan yaralanan Muhammed V., ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Muhammed V.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Polis, görgü tanığı ve ailenin ifadesi üzerine Muhammed'in kız arkadaşı 16 yaşındaki lise öğrencisi M.A.'yı gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen M.A.'nın ifade işlemleri sürüyor.

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17 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu! 16 yaşındaki kız arkadaşı gözaltına alındı
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