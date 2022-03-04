17 yaşındaki Ecrin 7 gündür kayıp!

OLMAYAN ŞEYLERİ ANLATIYORMUŞ

Programda konuşan Ecrin'in babası Mehmet Bahattin, "Kızımız kaybolduktan sonra ulaşabildiğimiz her yere ulaştık. En son konuştuğu kişileri bulduk. Kendisinin etrafında olmayan şeyleri anlattığını, insanlara 'Babamın eski eşinden çocuğu var. Biz terk edecek onlara gidecek' şeklinde aslında var olmayan şeyleri anlattığını öğrendik. Bazı insanlara 'kendisinin ağır bir hastalığı olduğunu, arandığında şu an sedyedeyim' gibi şeyler söylediğini öğrendik. Aslında böyle bir hastalığı yok. Böyle bir olay yaşanmadı. Bunları öğrenince psikolojik bir rahatsızlığı olduğunu düşünmeye başladık." dedi.

ECRİN'İN İÇİNDEN BAŞKA BİR ECRİN ÇIKTI

Ecrin'in annesi Yonca Esgin ise "Aslında çok akıllı çok iyi bir çocuk. Ama kaybolduktan sonra öğrendiklerimiz ile büyük oranda şaşırdık. Adeta Ecrin içinden bir başka Ecrin çıktı. Kardeşleri ile onun arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz. Hepsi bizim öz çocuklarımız. Ama evde kardeşine bile bir konuda herhangi bir şey söylerken, kendi üstüne alınıyordu. Çok endişeliyiz. Çocuğumuzun bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Esgin çifti, polisin yapmış olduğu araştırmalar sonucu Ecrin'in en son konuştuğu kişiye ulaştığı, o kişinin de kendisi ile konuşurken Ecrin'in 'Aniden biri telefonu elinden aldı. Sen kimsin? Kızımla ne görüşüyorsun" diyerek telefonu kapattığı ve bir daha telefona ulaşamadıklarını ifade etti.