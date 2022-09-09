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Giriş Tarihi: 9.9.2022 16:00

17 yaşındaki Efe, kardeşini kurtarmak isterken boğuldu

İzmir'de, denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak isterken başını kayalıklara çarpan lise öğrencisi Efe Bazu (17), hayatını kaybetti. Bazu, memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi.

DHA
17 yaşındaki Efe, kardeşini kurtarmak isterken boğuldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Efe Bazu, tatil için gittiği İzmir'de kardeşiyle serinlemek için denize girdi. Efe Bazu, bir süre sonra suda batıp çıkmaya başlayan ve boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak istedi. Bazu, bu sırada başını kayalıklara çarpıp boğuldu. Efe Bazu ve kardeşi, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Efe Bazu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Bazu'nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bazu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp memleketi Edirne'nin Keşan ilçesine getirildi.

TABUTUNA FORMA SERİLDİ
Efe Bazu'nun tabutuna taraftarı olduğu Beşiktaş forması ve atkısı koyuldu. Ailesi ve arkadaşları Efe'nin tabutunun başında gözyaşı döktü. Efe Bazu'nun cenazesi, Yörüker Camisi'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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17 yaşındaki Efe, kardeşini kurtarmak isterken boğuldu
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