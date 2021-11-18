17 yaşındaki Emine’yi ‘Rambo bıçağı’ ile öldürmüştü! O cani hakkında flaş gelişme!

Olay, geçen 8 Nisan'da Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'ta meydana geldi. Bir barakada buluşan Emine Fulya Akçelebi ile Salih Yılmaz Coşkun, tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Coşkun, Emine'yi Rambo bıçağıyla 10 kez bıçaklayarak öldürdü. Ardından arkadaşlarını telefonla arayarak, 'Sevgilimi öldürdüm' dedikten sonra kaçtı. Coşkun'un arkadaşlarının durumu polise bildirmesiyle olay yerine gelen ekipler, Emine'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Genç kızın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri ise Coşkun'u yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları teknik ve fizik takip sonucu Coşkun'u, saklandığı dedesinin evinde yakalayarak, gözaltına alındı. Coşkun, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"KEŞKE ORADA BEN ÖLSEYDİM"
Davanın üçüncü duruşması bugün Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan zanlı Salih Yılmaz Coşkun "Bir anda oldu. Çok pişmanım. Vicdan azabı duyuyorum. Hakaret, küfür etmesiyle gelişen bir olay söz konusudur. Keşke orada ben ölseydim. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Ben böyle bir insan değilim. Beni cani, vahşi bir insan olarak yansıtanları da Allah'a havale ediyorum. Gerisini önce yüce rabbime, sonra ilahi adalete bırakıyorum" diyerek kendini savundu.
Akçelebi ailesinin avukatı İbrahim Gök ise, "İçeceğine uyuşturucu katıp ırzına geçmiş daha sonra maktul kendine gelip tepki gösterince 10 bıçak darbesiyle canavarca katletmiştir. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Duruşmada alınan kararda Salih Yılmaz Coşkun adam öldürme suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.