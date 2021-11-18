17 yaşındaki Emine’yi ‘Rambo bıçağı’ ile öldürmüştü! O cani hakkında flaş gelişme!

"KEŞKE ORADA BEN ÖLSEYDİM"

Davanın üçüncü duruşması bugün Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan zanlı Salih Yılmaz Coşkun "Bir anda oldu. Çok pişmanım. Vicdan azabı duyuyorum. Hakaret, küfür etmesiyle gelişen bir olay söz konusudur. Keşke orada ben ölseydim. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Ben böyle bir insan değilim. Beni cani, vahşi bir insan olarak yansıtanları da Allah'a havale ediyorum. Gerisini önce yüce rabbime, sonra ilahi adalete bırakıyorum" diyerek kendini savundu.