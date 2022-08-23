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Giriş Tarihi: 23.8.2022 10:11

17 yaşındaki Emirhan'ın feci sonu! Girdiği gölette boğuldu

Sakarya'da Emirhan Kızıldağ (17), serinlemek için girdiği gölette boğuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

DHA
17 yaşındaki Emirhan’ın feci sonu! Girdiği gölette boğuldu

Olay, dün akşam saatlerinde, Hendek ilçesi Yağbasan Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Efe Z. (15) ve Emirhan Kızıldağ, göletin kenarında çay içtikten sonra serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra suda çırpınan iki arkadaştan Hasan Efe Z. kıyıya çıkmayı başarırken, Emirhan Kızıldağ ise kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibinin yaptığı çalışmayla Emirhan Kızıldağ'ın cansız bedeni bulunup, sudan çıkardı. Kızıldağ'ın cenazesi, Hendek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

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17 yaşındaki Emirhan'ın feci sonu! Girdiği gölette boğuldu
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