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Giriş Tarihi: 25.10.2022 22:49 Son Güncelleme: 25.10.2022 23:05

17 yaşındaki Gamze yatağında ölü bulunmuştu! Flaş gelişme: Anne ve babası gözaltına alındı

Muğla Bodrum’da 24 Ocak’ta yatağında boynu kırılmış halde ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu’nun ölümüyle ilgili yürütülen incelemede yeni gelişme yaşandı. Gamze’nin şüpheli ölümü üzerine annesi T.S. babası  M.H.S., tekrar gözaltına alındı. Ayrıca amcası E.S. (55), kuzeni G.S. (32), abisi M.S. (37), yengesi N.S. (31),  ablası F.K. (27) ile eniştesi D.K. (30) gözaltına alındı. Gamze’nin, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen 33 yaşındaki  R.K.’nin  yakalanma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
17 yaşındaki Gamze yatağında ölü bulunmuştu! Flaş gelişme: Anne ve babası gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak'ta odasında hareketsiz bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından Gamze Sakallıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

BOYNU KIRILMIŞ

Gamze'nin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. Genç kızın boyun kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından Gamze'nin babası M.H.S. (53) ile annesi T.S. (52) gözaltına alındı. Anne ve baba işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

ANNE VE BABA TEKRAR GÖZALTINDA

Gamze'nin şüpheli ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemesini derinleştirdi. Bodrum Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonucunda; Gamze'nin annesi T.S. babası M.H.S., amcası E.S. (55), kuzeni G.S. (32), abisi M.S. (37), yengesi N.S. (31), ablası F.K. (27) ile eniştesi D.K. (30) gözaltına alındı. Gamze'nin, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen 33 yaşındaki R.K.'nin yakalanma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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17 yaşındaki Gamze yatağında ölü bulunmuştu! Flaş gelişme: Anne ve babası gözaltına alındı
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