17 yaşındaki genç 16 yaşındaki arkadaşını öldürdü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 173 Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, alkol alan B.Ş. (17) ile ev arkadaşı A.E.Y. (16)arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateş alan tabancadan çıkan kurşun A.E.Y'nin boynuna isabet etti. Komşuların üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri A.E.Y'nin öldüğünü belirledi. Apartmandan çıkmak üzereyken polis ekiplerince yakalanan B.Ş., işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.