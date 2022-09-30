17 yaşındaki genç annesini vurdu: Sakat kalmak istemiyorum!

"Çoğu defa da başkalarını peşime takıyordu. 10 yaşındaki kızım D.T., benim velayetimdeydi ama babanın da görme hakkına sahip olduğu için ona gönderiyordum. Şimdi ise çocuğumu bana göndermiyorlar. Çocuğum şu an Adana'da. Çocuğum sürekli ağlayarak 'Anne gel beni al' diyor. Bana bunu yaşatan eski eşim. Çocuğumu dolduruşa getirerek, 'Git anneni 2 bacağından da vur. Ne kendine bakabilsin ne de çocuğuna bakabilsin' demiş. Onun amacı bu. İ.T. benim çocuğuma bakabildiğimi, ayakta durabildiğimi duydu ve adam artık dayanamayıp 'Ben bunu ayaklarından bir şekilde sakat edeceğim' dedi. Daha sonra oğlumu dolduruşa getirdi. Benim oğlum beni çok sever. Çocuğumu artık öyle bir şekilde dolduruşa getirdi ki bana düşman kesildi. En son oğlum beni aradı, 'Anne ben babamdan dayak yedim. Çabuk bana bilet ayarla ben Diyarbakır'a geleceğim. Babam bana 7/24 dayak atıyor, küfrediyor, artık dayanamıyorum' dedi. Ben de ona tamam deyip biletini ayarlayıp para da yolladım. Beni aradı ve otobüste olduğunu, onu dert etmememi istedi. Sabah 06.30 sıralarında beni aradı ve Polis Okulu'nun orada olduğunu evi bilmediğini söyledi. Onu almaya gittim. Beni görünce sarıldı ve elimden, boynumdan öptü. Bana, 'anne sana kurban olurum. Anne benim sana kötülüğüm olsa da bil ki benden değil. Bunları başkası bana yaptırıyor' dedi. Ben de ona, 'Kim ne yapıyor' dedim. O da bana, 'Neyse evde sonra konuşuruz' dedi. Sonra eve geldik. Tam anahtarı kapıya koyunca silah sesleri geldi. Ona dönerek, 'oğlum ne yapıyorsun' dedim. Bana 'amacım senin ayağına sıkmaktı' dedi. O esnada 2 ayağıma sıktı. Sonra beni Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Daha sonra Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürdüler" diye konuştu.