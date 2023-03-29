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Giriş Tarihi: 30.3.2023

17 yaşındaki genç babasını öldürdü

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
17 yaşındaki genç babasını öldürdü
Zonguldak'ın Karadeniz Eregli ilçesinde 17 yasındaki C.C.D., evinin önüne geldiginde 15 yasındaki kardesi Muhammet D.'den kapıyı açmasını istedi. Bu sırada kardesine "Kapıyı açsana geri zekâlı" demesi üzerine babası Ahmet D. (42) araya girerek "Sen kime geri zekâlı" diyorsun diyerek tepki gösterdi. C.C.D. çıkan kavgada babasını kalbine ve kasıgına bıçak saplayarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan C.C.D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen C.C.D., çıkarıldıgı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Ahmet D.'nin erkek giyim ve damatlık dükkânı oldugu ögrenildi.

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17 yaşındaki genç babasını öldürdü
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