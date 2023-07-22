17 yaşındaki genç cinayete kurban gitti

İzmir'in Urla ilçesi 544 Evler Altıntaş Mahallesi'nde bulunan Sayra Çınar Parkı'nda dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, parkta bulunan gençler arasında henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. 17 yaşındaki Emre Heybet, çıkan tartışmada kalbinden bıçaklandı. Heybet, kanlar içinde yere yığılırken, bağrışmaları duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emre Heybet, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis, olaydan sonra yaşları 18'den küçük 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Savcının incelemesinin ardından Emre Heybet' in cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İki şüpheli çocuk işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.