17 yaşındaki genç kız 8. kattan düşmüştü: Telefonunda uygunsuz fotoğraf gördüm!

Polis ekiplerince yapılan araştırmada Manel Zohaira Bentchikou'nun rezidansta ağabeyi Abdulmalek Bentchikou ile yaşadığı, olay sırasında komşuları Heba Alian'ın da evde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Abdulmalek Bentchikou'nun, polise verdiği ifadede kız kardeşinin telefonunda sevgilisiyle uygunsuz fotoğraflarını görünce 'bizim ailemizde böyle şeyler olmaz' dediğini ve ardından çıkan tartışma sonrası pencereden atladığını söylediği belirtildi. Olay sırasında evde bulunan Heba Alian ise tanık sıfatıyla emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.