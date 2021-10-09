17 yaşındaki genç kız koronavirüse yenik düştü

Kütahya'da yaşayan 17 yaşındaki Beyza Güleşir, 15 gün önce belirtiler nedeniyle yapılan Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ali Güral Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan Beyza Güleşir, durumunun kritik hale gelmesi nedeniyle doktorlar tarafından önce yoğun bakıma alındı daha sonra da entübe edildi. Tüm çabalara rağmen Beyza Güleşir koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Genç kızın babası Sabri Güleşir; "Kızımın nasıl koronavirüse yakalandığını anlayamadık. Bizler aşılarımızı olmuştuk. Çok hayallerimiz vardı. Liseden mezun olduktan sonra tasarımcı olmak istiyordu. Hayallerimiz de dünyamız da yıkıldı. Allah kimseye evlat acısı göstermesin." şekinde konuştu.

18 yaş altı zorunlu olmadığı için aşı olmadığı öğrenilen Beyza'nın Ulu Camiinde kılınan cenaze namazına Belediye Başkanı Prof.Dr. Alim Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Okul Müdürü Uğur Mehmet Yücel ve yakınları katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Başyiğit ve Okul Müdürü Yücel, başsağlığında bulunarak ile üzüntülerini dile getirdi.