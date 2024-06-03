17 yaşındaki genci 3 bin 500 lira için öldürdüler

Adana'nın Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda, 17 yaşındaki Muhammet Emin Beyazgeyik, 3 bin 500 TL alacaklı olduğu 3 kişi tarafından "Gel, paranı vereceğiz" diyerek buluştuğu otomobil içinde tabancayla vurularak öldürüldü. 28 Mayıs'ta işlenen cinayette, katil zanlıları genç adamın cesedini yaklaşık 20 kilometre boyunca yanlarında taşıdıktan sonra ormanlık bir araziye attı. Şüpheli bir cismin taşındığını gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Polis, bölgede bulunan ormanda 1 kilometrelik alanı yaya olarak taradı ve Muhammet Emin Beyazgeyik'in cesedine ulaştı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan katil zanlıları Erkan Ağuş (21), Ali Kılıç (23) ve Ulaş Göl (23) emniyette suçlarını itiraf etti ve tutuklanarak cezaevine konuldu. 3 şüphelinin 3 bin 500 lira borcu bulunduğu Beyazgeyik'i arayarak, "Gel paranı vereceğiz" diyerek buluşmak için çağırıp öldürdüğü belirlendi.