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Giriş Tarihi: 6.7.2023 11:34 Son Güncelleme: 6.7.2023 11:39

17 yaşındaki gencin katil zanlıları tutuklandı

Adana’da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
17 yaşındaki gencin katil zanlıları tutuklandı

Adana'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı ve güvenlik kamerasına yansıyan sokaktaki silahlı çatışmaya karıştığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

SOKAK ORTASINDA ÇATIŞMA

Olay, 29 Haziran'da Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki Resul Aydemir, arkadaşı Fatih Tekin'in (18) kullandığı motosikletle husumetli olduğu Mehmet E.'nin yaşadığı sokağa gitti. Aydemir ile Tekin, sokakta akrabalarıyla sohbet eden Mehmet E. ve yanındakilere tabancayla ateş açtı. Mehmet E. ile arkadaşı Alaaddin A.'nın da karşılık vermesiyle olay, silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Mehmet E., babası Selim E. (49) ile karşı gruptan Aydemir ve Tekin yaralandı.

GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu anlar sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan yaralılardan Resul Aydemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Mehmet, babası Selim E. ile arkadaşı Alaaddin A. ise tedavilerinin ardından gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

"KENDİMİZİ KORUDUK"

Yapılan çalışmada Mehmet E. ile Alaadin A.'nın, husumetlisi Resul Aydemir'e silahlı saldırı hazırlığında olduğu, evden ayrılacakları sırada ise sokakta karşılaşıp, çatıştıkları ortaya çıktı. Mehmet E. ile Alaadin A.'nın husumetlilerinin silahla geldiklerini görüp, kendilerini korumak için ateş açtıklarını öne sürdü.

Adliyeye sevk edilen Mehmet E. ile Alaaddin A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Selim E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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17 yaşındaki gencin katil zanlıları tutuklandı
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