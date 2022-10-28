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Giriş Tarihi: 28.10.2022 11:41 Son Güncelleme: 28.10.2022 12:01

17 yaşındaki Gülseren Mamuş'u öldürmüştü: O caninin cezası belli oldu!

İstanbul Beyoğlu'nda 17 yaşındaki dini nikahlı eşi Gülseren Mamuş'u başından silahla vurduğu iddiasıyla yargılanan Suat Özlüler’in yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, çocuk yaşta eşini öldürmek suçundan takdiri indirim yaparak sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
17 yaşındaki Gülseren Mamuş’u öldürmüştü: O caninin cezası belli oldu!
İstanbul'da bir çocuk annesi 17 yaşındaki Gülseren Mamuş kıskançlık nedeniyle evde tartıştığı 32 yaşındaki dini nikahlı eşi Suat Özlüler tarafından tabancayla başından vuruldu. Öfkeli koca, intihar süsü vermek için kucağına aldığı ağır yaralı eşini caddeye taşıyarak yoldan geçen araçlardan yardım istedi. İntihar yalanı polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda çıktı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, birlikte yaşadığı 17 yaşındaki Gülseren Mamuş ile Suat Özlüler'in, bir çocuklarının olduğu belirtildi. Olay günü olan 15 Eylül 2021'de maktulün kendisini aldattığını iddia ettiği Suat Özlüer'le tartıştığı, tartışma sırasında Gülseren Mamuş'un başından silahla vurulduğu belirtildi. İddianamede, dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde dini nikahlı eşini tabanca ile vurarak öldürdüğü belirtilen sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

MÜTALAA VERİLDİ
Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın alkollü bir şekilde maktulle ile tartışmaya devam ettiğini, sanığın oda içerisinde iki el ateş ettiğini ve olay tarihinde çocuk olan maktulü tabancayla vurarak öldürdüğünü kaydetti. Savcı, cezada indirim yapılmasını gerektirecek bir neden olmadığını belirterek sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulundu.

''HASTANEYE YETİŞTİREMEDİM''
Sanık Suat Özlüler ise savunmasında, "Eşime ateş etmedim. 1-2 ateş ettiğim doğru ancak eşime yönelik eylemim olmamıştır. Tabancayı sehpanın üzerine bıraktım. Eşimle konuşmaya çalıştım. 10-15 dakika kadar sonra lavaboya geçtim. Tam ışığı yakıp içeri geçecekken bir el ateş sesi duydum. Tuvalete girmeden eşimi bulunduğu yere gittim. Eşimi yerde gördüm. Bağırarak yardım talebinde bulundum. Hastaneye yetiştirmeye çalıştım. Kaçmadım. Saklanmadım. Ancak yetiştiremedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mahkeme heyeti, sanık Suat Özlüler'in "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçunu işlediğini sabit gördü. Heyet, sanığı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Verilecek cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alan heyet, sanık Özlüler hakkında müebbet hapis cezası verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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17 yaşındaki Gülseren Mamuş'u öldürmüştü: O caninin cezası belli oldu!
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