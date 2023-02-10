17 yaşındaki Gülsüm enkazdan 90 saat sonra kurtarıldı

7 katlı binanın alt katlarında bulunan Gülsüm için maden ocaklarını andıran bir görüntüye sahip olan "domuz damı" yöntemini devreye sokan ekiplerin, Gülsüm'e ulaştıktan sonra genç kızla diyalogları enkazın 8 metre derinliğinde kameraya yansıdı.

Görüntülerde, zinde tutmak için genç kızla sürekli konuşma çabasında olduğu görülen ekipler, Gülsüm'den "İyiyim" yanıtını aldıktan sonra sevinç yaşadı.

Isı battaniyesine sarılan Gülsüm, daha sonra enkazdan dışarıya çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Gülsüm'ün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.