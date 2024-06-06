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Giriş Tarihi: 6.6.2024 14:38 Son Güncelleme: 6.6.2024 14:41

17 yaşındaki moto kurye yaşamını yitirdi

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında motor kurye olarak çalışan Emircan Mazak kullandığı motorun devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
17 yaşındaki moto kurye yaşamını yitirdi

Bartın Zonguldak Karayolu Gecen mahallesinde gece saatlerinde yemek siparişini teslim ettikten sonra Bartın istikametine giden 17 yaşındaki Emircan Mazak'ın kullandığı motosikletin kontrolünü kaybettikten sonra orta refüje çarptı. Olayı görenler hemen sağlık ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Mazak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mazak'ın cenazesi otopsi için Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emircan Mazak'ın 1 ay önce şehir merkezindeki bir restoran da motor kurye olarak işe girdiği belirtilirken, olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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17 yaşındaki moto kurye yaşamını yitirdi
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