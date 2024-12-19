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Giriş Tarihi: 20.12.2024

17 yaşındaki motosikletli genç kazada hayatını kaybetti

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
17 yaşındaki motosikletli genç kazada hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikleti sürücüsü 17 yaşındaki Evren Salman, direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletin kontrolünü yitirdi ve yola savruldu. Ağır yaralanan genç sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Salman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konya'da Semih Gökhan Tan idaresindeki otomobil, İbrahim Büyüktemiz'in kullandığı traktörün römorkuna çarptı. Olay yerine gelen ekiplerin kontrolünde bir ilaç firmasında çalıştığı öğrenilen Semih Gökhan Tan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Batman'ın Sason ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Bolu'da bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki Hasan Talha Yılmaz'a cip çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Melike AKDENİZ

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17 yaşındaki motosikletli genç kazada hayatını kaybetti
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