17 yaşındaki motosikletli genç kazada hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikleti sürücüsü 17 yaşındaki Evren Salman, direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletin kontrolünü yitirdi ve yola savruldu. Ağır yaralanan genç sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Salman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konya'da Semih Gökhan Tan idaresindeki otomobil, İbrahim Büyüktemiz'in kullandığı traktörün römorkuna çarptı. Olay yerine gelen ekiplerin kontrolünde bir ilaç firmasında çalıştığı öğrenilen Semih Gökhan Tan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Batman'ın Sason ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Bolu'da bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki Hasan Talha Yılmaz'a cip çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.Melike AKDENİZ