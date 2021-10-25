17 yaşındaki Recep’in kullandığı araç devrildi! Baba ve ablasıyla birlikte yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Hasan Varol Mahallesi'nde meydana geldi. Önündeki aracı sollamak isteyen Recep K. yönetimindeki 42 ZP 360 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada araçta sıkışan Recep K. ile babası Sait K. ve ablası Fatmanur K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan 3 yaralı, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sait K.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

