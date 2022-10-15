17 yaşındaki sürücü tutuklandı

İstanbul Ataşehir'de ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki A.U.'nun kullandığı kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Buğra Kaan Yücebaş (26) dün Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Anne Nurcan Yücebaş, "Doyamadım kuzum. Çiçeğimdi o benim, birtanemdi. Gözümün nuruydu. Çiçeğimi elimden kopardılar" diyerek ağıt yaktı. Yücebaş, Beykoz Yukarı Baklacı Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan kazaya neden olan çocuk sürücü A.U., "Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuklandı. A.U. ifadesinde, "Ferhatpaşa'da tarım ürünleri dükkanında çalışıyorum. Patronun oğlu B.Y. bana boş kasaları Kozyatağı Hal'e götürmemi söyledi. Ehliyetsiz olduğumu biliyordu. Önüme çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırdım. Araç kaydı, frene bastım durmadı" dedi.