17 yaşındaki torun dehşet saçtı... Zile bastı, saklandı, dedesini vurup kaçtı!

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Bayraklı Çay Mahallesi 2115 Sokak'ta meydana geldi. Dedesinin evine giden torun K.E.K. (17) zile basıp saklandı. Kapıyı açan 74 yaşındaki dedesi M.A.'yı gören K.E.K., koşar adımlarla yanına gidip dedesini bacağından tabancayla vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı dede, ambulansa alınarak kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin dedesinin oturduğu dairenin ziline basıp saklandığı, kapıyı açan dedesini tabancayla ateş edip bacağından vurduktan sonra kaçtığı görülüyor. Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan K.E.K., Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Şüphelinin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.