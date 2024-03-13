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Giriş Tarihi: 14.3.2024

17 yaşındaki Yusuf maganda kurbanı oldu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
17 yaşındaki Yusuf maganda kurbanı oldu
İzmir'in Buca İlçesinde, önceki gece saat 23.00 sıralarında evinin öndeki kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki lise öğrencisi Yusuf Demir'in başına, sokaktan geçen bir otomobilden açılan ateş sonucu tabancadan çıkan kurşun isabet etti. Otomobildekiler kaçarken, olayı gören vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Demir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, otomobilde H.T., Ö.T. ve H.B.T.'nin bulunduğunu belirledi. 3 şüpheli olaydan kısa süre sonra yakalandı. Şüphelilerden biri ifadesinde 'Ben ateş ettim. Ama yanlışlıkla vurdum' dediği öğrenildi.
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17 yaşındaki Yusuf maganda kurbanı oldu
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