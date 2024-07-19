17 yıl okudu 26 diploma aldı

Diyarbakır'da yaşayan 36 yaşındaki Dr. İslam Deviren'in, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde 26 adet diploması bulunuyor. 3 ayrı lisans bölümünde daha eğitimini sürdüren, öğretmenlik mesleğini icra eden ve yazarlık yapan Dr. Deviren, "Her bölüm dünyaya farklı bir açıdan bakmamı sağladı ve disipliner arası bir bakış açısı kazandırdı" dedi. Elde ettiği 26 diplomayla Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracağını ifade eden Deviren, "Kamuda 15 yıldır öğretmenim. 26 farklı bölümden mezun oldum" ifadelerini kullandı.