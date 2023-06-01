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Giriş Tarihi: 1.6.2023 10:18

17 yıl önce ortağını öldürmüştü, seri katil çıktı

İstanbul Kartal’da 17 yıl önce eski ortağı Tekin Aytar’ı 4 kurşunla öldürüp kaçan şüpheli Mehmet Ş.G.(66) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. 17 yıl sonra yakalanan şüphelinin 1998 yılında eşi Nurcan Güneş, kayınvalidesi Güldenur Kılıç ve kayınbiraderi İsmail Kılıç’ı da öldürdüğü ortaya çıktı. Şüphelini 1998 yılında cezaevine girip bir süre sonra cezaevinden çıktığı öğrenildi. 4 kişiyi öldüren şüpheli Gayrettepe’deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
17 yıl önce ortağını öldürmüştü, seri katil çıktı

Kartal Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir kıraathanede 29 Mayıs 2006 günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşanmıştı. Tekin Aytar (40)'ın bir kıraathanesi vardı. Olaydan bir yıl kadar önce 15 bin lira veren Mehmet Ş.G. bir süre işyerine ortak oldu. Ardından kendisi başka bir kıraathane açıp oradaki ortaklığını bitirdi. Olay günü ikili kıraathanede buluştu. İddiaya göre Mehmet Ş.G., Aytar'a 'sen neden benim hakkımda ileri geri konuşuyorsun' dedi ve tartışma başladı. Tartışma sokağa taştı. Kaçmaya çalışan Tekin Aytar'ın peşinden 4 el ateş eden Mehmet Ş.G. olay yerinden firar etti.

17 YIL ÖNCE ORTAĞINI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 17 yıl önce cinayet işleyip kaçan şüphelinin Kartal Koşuyolu ve Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi civarında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 17 yıllık katil zanlısı emniyete getirildi. Şahsın emniyetteki kaydında ise şoke eden gerçek ortaya çıktı.

3 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRMÜŞ

Konuyla ilgili yapılan çalışmaların devamında şüpheli şahsın 1998 yılında eşi Nurcan Güneş, eşinin annesi Güldenur Kılıç ve eşinin ağabeyi İsmail Kılıç'ı öldürdüğü öğrenildi. 3 kişiyi öldüren şüphelinin yine 1998 yılında cezaevine girdiği ancak bir süre sonra çıkan af sebebi ile dışarı çıktığı belirlendi.

SERİ KATİL TUTUKLANDI

4 kişiyi öldürdüğü öğrenilen seri katil Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 1998 yılında ailesinden 3 kişiyi neden öldürdüğü ise henüz bilinmiyor.

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