17 yıl sonra aydınlatılan cinayette sanıkların müebbet hapsi istendi

Kocaeli Kartepe İlçesi Köseköy Tepecik Mahallesinde 11 Haziran 2004 yılında işlenen cinayette, Bir tavuk firmasında plasiyer olarak çalışan Murat Özdemir(25), D-100 Karayolu üzerindeki bir alt geçitte aracının içerisinde boğazı kesildikten sonra defalarca bıçaklanarak öldürüldü. O dönemde Jandarma sorumluluk bölgesinde işlenen cinayet ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ancak olayla ilgili herhangi bir ipucuna ulaşılamadı. Beldelerin birleşmesi ile birlikte geçtiğimiz yıllarda faili meçhul korkunç cinayetin dosyası Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne devredildi. Faili meçhul dosyaları tekrar ele alan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili olarak Özdemir'in çalıştığı firmada bir dönem muhasebeci olarak çalışan Mustafa Şeker ve arkadaşı Hakan Fidan'ı gözaltına aldı. Yapılan sorgulama sonrası her iki zanlıda 11 Ekim 2021'de sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 BIÇAK DARBESİ İLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, olayla ilgili iddianame geçtiğimiz günlerde hazırlandı. İddianamede Murat Özdemir'in 4'ü başına olmak üzere 7 bıçak darbesi ile kullandığı aracın yolcu koltuğunda oturan kişi tarafından bıçaklandığı ve sonrasında çantasında bulunan 24 bin 556 Tl nakit para ile çeklerin gasp edildiği belirtildi. Araçta yapılan incelemelerde 25 farklı parmak izine rastlandığı ve bu izlerden 13'nün o dönemde kimliğine ulaşılamadığı, aynı parmak izlerinin yeni teknolojik imkânlar ile tekrardan incelendiği, bu izlerden 4'ünün Hakan Fidan'a ait olduğu, ayrıca olay tarihinde Fidan'ın cep telefonunun ola yerinde bulunan bazı istasyonunda sinyal verdiği ifade edildi. Ayrıca olay günü Mustafa Şeker'in kullandığı bir başkasına ait cep telefonu ile 18 defa görüşme yapıldığı ve Şeker'in telefonunun da olay yeri yakınlarından sinyal verdiği öğrenildi.

KOMŞUSUNA ANLATMI

Ayrıca iddianamede öldürülen Murat Özdemir'in, firma aracına başkasını almasının yasak olması nedeniyle olayı gerçekleştiren kişinin aracına aldığı tanıdık bir kişi olabileceği üzerinde duruldu. Parmak izi ve diğer deliler doğrultusunda her iki şüphelinin de gözaltına alınarak tutuklandığının belirtildiği iddianamede, şüphelilerin olay günü Özdemir ile Köseköy Sanayi Sitesi civarında karşılaştıklarını ve kendilerini aracına aldıklarını kabul ettiklerine yer verildi. Öte yandan olayla ilgili tanık olarak ifadesi alınan zanlı Hakan Fidan'ın komşusu A.Ö'nun, bir akşam evine gelen fidanın, birinin boğazını keserek öldürdüğünü ve kendisinden pantolonunu yıkamasını istediği, hatta A.O'nun annesi pantolonu iyi yıkanmadığı için çıkan tartışmada, belindeki silahı çıkartarak A.O'nün ağzına soktuğu ve "Adamı öldürdüm, doğradım" dediğini ifadelerine yer verildi.

SAVCI ÇELİŞKİLİ İFADELERE İNANMADI

Tüm bu bilgi ve delilerin yanı sıra sanıkların ifadelerini değerlendiren Cumhuriyet Savcısı, olayla ilgili olarak iddianamesini hazırladı. Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Cumhuriyet savcısı, her iki zanlı hakkında da "Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve " Gece vakti birden fazla kişi ile silahlı yağma suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu. Olayla ilgili dosyanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.