17 yıldır savaş açtığı sigara için il il geziyor



"Ankara'ya hastaneye getirdiğimde babamın dudağını kesip elime verdiler"

Babasını sigaraya bağlı sağlık sorunlarından kaybedince sigaraya karşı savaş açtığını anlatan Sefer Yanık, "Babam sigara tükettiği için dudak kanseri oldu. Ankara'ya hastaneye getirdiğimde babamın dudağını kesip elime verdiler. Bu durumdan sonra sigaranın düşman olduğunu öğrendim. Babam, büyüklerim, küçüklerim, dostlarımın ve hastalarımın hatırı için bu lanet sigarayı yeryüzünde koymamaya çalışacağım. Bunun gibi düşman yeryüzünde yok. Kastamonu'nun nüfusu 110 bin, sigarayı 109 bin kişi içiyor. Eğer elime bir fırsat geçse Kastamonu'ya sigarayı bıraktırırım. İl il gezerek, hediyeler vererek dostlarımla beraber ücretsiz bir şekilde sigaraya karşı mücadele veriyorum. Ben şu anda dışarıda olsam 40, 50 bin kişiye daha sigarayı bıraktırırım" dedi.