17 yıldır süren örnek mücadele: Süper dede-torun

Eskişehir'de yaşayan Melike Nur Sarıtaş (23), 17 yıl önce ilkokul birinci sınıfa giderken, öğretmeninin de yönlendirmesiyle ihtiyaç sahibi bir çocuğa tekerlekli sandalye alınabilmesi için 'mavi kapak' toplamaya başladı. Yeterli kapağı toplayamayınca, dedesi Halit Aydoğan'a gidip durumu anlatarak ağladı. Torununun gözyaşlarına dayanamayan dede, "Kapakları birlikte toplarız" dedi.

17 YILDA 1080 SANDALYE

Dede-torun gece-gündüz topladıkları pet şişelerin kapaklarını gerekli sayıya ulaştırıp tekerlekli sandalyeyi aldı. Melike Nur'un, öğretmeni ile birlikte teslim etmeye gittiği sandalyeyi gören çocuk ise kendine getirildiğini bilmediği için annesine, "Keşke benim de böyle bir sandalyem olsa da sen de beni kollarında taşımaktan kurtulsan" dedi. Bu sözleri duyunca gözyaşlarını tutamayan dede ve torunu kendilerine, "Gözlerimizi yumana kadar bu projemizi sürdüreceğiz" sözünü verdi. Melike Nur, 8 yıl önce 'Dede torun mavi kapak' adıyla açtığı sosyal medya hesabından da destek istedi. Hesabın 157 bine ulaşan takipçileri, Türkiye'nin dört bir yanından kargoyla kapak göndermeye başladı. 17 yıldır el ele mücadele eden dede-torun, bugüne kadar topladıkları kapaklarla 1080 tekerli sandalye alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı başardı.

'SON NEFESİME KADAR'

İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalyelerini verdiğinde çok mutlu olduğunu ifade eden Halit Aydoğan (78), "Bana dünyayı verseler bu mutluluğa değişmem. Bir engellinin yüzünü güldürmek en güzel duygu. Dünya geçici, bana onların duası yeter. Son nefesime kadar kapak toplamaya devam edeceğim" dedi. Melike Nur Sarıtaş ise, "Bize 'Siz çöpçü müsünüz, dilenci misiniz, kaç kişiye yardım edebileceksiniz' diyenler oldu. Ama pes etmedik. Okuldayken arkadaşlarımı kapak toplamaları için yönlendirmeye çalışıyordum. Şimdi ise konferanslara gidiyorum. Bu proje sayesinde kocaman bir aile olduk. Dedem, 'Bu işe başlayan bir daha bırakamaz' diyordu. Gerçekten de bırakılmaz. 'Yeter ki ellerimiz kirlensin, yüreklerimiz asla' diyerek, Türkiye'nin her yanına sandalye ulaştırıyoruz" diye konuştu.





KAPAKLAR GERİ DÖNÜŞÜME SANDALYELER ENGELLİLERE GİDİYOR

Toplanan kapaklar geri dönüşüm firmasına gönderiliyor. Ardından anlaşma yapılan medikal firmasına ihtiyaç sahiplerinin adresleri iletiliyor. Firma ise tekerlekli sandalyeleri adreslere gönderiyor.