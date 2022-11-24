170 kız öğrenci onun sayesinde okula gitti

Erzurum'da 15 yıldır Fen Bilimleri Öğretmenliği yapan Tuba Öğretmen, hayatını kız çocuklarına adadı. Meslek hayatına başladığı yıllarda köy okullarında kız çocuklarının okula devam etme oranlarının çok düşük olduğunu gören Tuba Öğretmen, çeşitli projelerle bireysel mücadele sergiledi. 2008 yılında çıkardığı dergi ile kız öğrencilerin sesi oldu. Okullarına devam etmek isteyen kızların mektuplarına da yer verilen dergiler, bir çok noktada dağıtıldı. Tuba Öğretmen, ailelerini ikna ettiği onlarca kız çocuğunu bilime yönlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen projelerde aktif rol alan Güler, özellikle kız çocuklarından oluşturduğu takımlarla TÜBİTAK ve TEKNOFEST yarışmalarına katıldı. 15 yılda yaklaşık 170 kızın okula devam etmesini sağladı. Tuba Öğretmen, 2013 ve 2019 yıllarında ise yılın öğretmeni seçildi.





Kız çocuklarını önce okula sonra bilime yönlendirdi

Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu'nda Fen Bilimleri Öğretmeni olarak görevine devam eden Güler, "15 yıllık eğitim maceramızın genelde 10 yılı köy okullarında geçti. Biraz dezavantajlı ortamlarda bulunmamıza rağmen biz bu dezavantajı avantaja çevirerek birçok başarı elde ettik. Mesleğe ilk başladığım yıllarda en çok problem kız çocuklarımızın okullaşma oranını yeterli seviyede olmadığıydı. Öncelikle bunu ele aldım. Bakanlığımızın çok güzel çalışmaları var ama bir öğretmen olarak ben de neler yapabilirim diye bireysel olarak düşündüm. Yavaş yavaş kız çocuklarımızın okullaşma oranı arttı.





Çünkü onlara destek verdiğimizde onların girişimlerini desteklediğimiz de velilerinin de onlara inancı arttı. Daha fazla başarı elde edebilecekleri alanlar oluşturmaya çalıştık. Şimdi artık bilim, teknoloji, mühendislik alanında kız çocuklarını desteklemeye çalışıyorum. TÜBİTAK, TEKNOFEST ve uluslararası alanda şu anda yurt dışında 3 proje yürütüyoruz. Orada da yine kız öğrencilerimiz gayet aktif bir şekilde ülkemizi temsil ediyor. Güzel nitelikli bir nesil yetiştirmek istiyorum" diye konuştu.





KÜRESEL ÖĞRETMEN UNVANI ALDI

Kız çocuklarının okullaşması ve onların bilime yönlendirilmesi alanında yıllardır yaptığı çalışmaların uluslar arası eğitim mecrasında da kabul gördüğünü söyleyen Güler; "2013-2019 yılında yılın öğretmeni olarak seçildim. Erzurum'u Ankara'da temsil ettim. Yaklaşık 115 ülkeden on binlerce başvurunun yapıldığı AKS Education Awards kuruluşu tarafından organize edilen küresel öğretmen ödülünü kazandım. Organizasyonda mesleğine olağanüstü katkılar sağlayan ve sadece öğrencilere değil topluma da özveriyle hizmet eden öğretmenler ödüllendiriliyor. Ülkemizde dört öğretmenimiz ödüle layık görüldü ve onlardan birisi de benim. Yaptığımız çalışmalar dünyanın öbür tarafında da görülüp fark yaratıyorsa bu bizi motive ediyor" dedi.