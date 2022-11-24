Haberler Yaşam Haberleri 170 kız öğrenci onun sayesinde okula gitti
Giriş Tarihi: 24.11.2022

170 kız öğrenci onun sayesinde okula gitti

Erzurum’da görev yaptığı köy okullarında kız çocuklarının okula devam oranındaki düşüşleri tespit eden Fen Bilimleri Öğretmeni Tuba Dumlu Güler, uzun yıllar boyunca aileleri ikna ederek onlarca çocuğun hayatına dokundu. 38 yaşındaki Tuba öğretmen, 15 yılda 170 kız öğrencinin okula devam etmesini sağladı. Fedakar öğretmenin kız çocuklarından kurduğu teknoloji takımları ise birçok başarı kazandı. Kızlar TÜBİTAK 2019-2020 Türkiye birincisi, 2020’de Türkiye 3.’sü, TEKNOFEST 2021’de ise Türkiye 5.’si oldular.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
170 kız öğrenci onun sayesinde okula gitti

Erzurum'da 15 yıldır Fen Bilimleri Öğretmenliği yapan Tuba Öğretmen, hayatını kız çocuklarına adadı. Meslek hayatına başladığı yıllarda köy okullarında kız çocuklarının okula devam etme oranlarının çok düşük olduğunu gören Tuba Öğretmen, çeşitli projelerle bireysel mücadele sergiledi. 2008 yılında çıkardığı dergi ile kız öğrencilerin sesi oldu. Okullarına devam etmek isteyen kızların mektuplarına da yer verilen dergiler, bir çok noktada dağıtıldı. Tuba Öğretmen, ailelerini ikna ettiği onlarca kız çocuğunu bilime yönlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen projelerde aktif rol alan Güler, özellikle kız çocuklarından oluşturduğu takımlarla TÜBİTAK ve TEKNOFEST yarışmalarına katıldı. 15 yılda yaklaşık 170 kızın okula devam etmesini sağladı. Tuba Öğretmen, 2013 ve 2019 yıllarında ise yılın öğretmeni seçildi.



Kız çocuklarını önce okula sonra bilime yönlendirdi
Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu'nda Fen Bilimleri Öğretmeni olarak görevine devam eden Güler, "15 yıllık eğitim maceramızın genelde 10 yılı köy okullarında geçti. Biraz dezavantajlı ortamlarda bulunmamıza rağmen biz bu dezavantajı avantaja çevirerek birçok başarı elde ettik. Mesleğe ilk başladığım yıllarda en çok problem kız çocuklarımızın okullaşma oranını yeterli seviyede olmadığıydı. Öncelikle bunu ele aldım. Bakanlığımızın çok güzel çalışmaları var ama bir öğretmen olarak ben de neler yapabilirim diye bireysel olarak düşündüm. Yavaş yavaş kız çocuklarımızın okullaşma oranı arttı.



Çünkü onlara destek verdiğimizde onların girişimlerini desteklediğimiz de velilerinin de onlara inancı arttı. Daha fazla başarı elde edebilecekleri alanlar oluşturmaya çalıştık. Şimdi artık bilim, teknoloji, mühendislik alanında kız çocuklarını desteklemeye çalışıyorum. TÜBİTAK, TEKNOFEST ve uluslararası alanda şu anda yurt dışında 3 proje yürütüyoruz. Orada da yine kız öğrencilerimiz gayet aktif bir şekilde ülkemizi temsil ediyor. Güzel nitelikli bir nesil yetiştirmek istiyorum" diye konuştu.



KÜRESEL ÖĞRETMEN UNVANI ALDI
Kız çocuklarının okullaşması ve onların bilime yönlendirilmesi alanında yıllardır yaptığı çalışmaların uluslar arası eğitim mecrasında da kabul gördüğünü söyleyen Güler; "2013-2019 yılında yılın öğretmeni olarak seçildim. Erzurum'u Ankara'da temsil ettim. Yaklaşık 115 ülkeden on binlerce başvurunun yapıldığı AKS Education Awards kuruluşu tarafından organize edilen küresel öğretmen ödülünü kazandım. Organizasyonda mesleğine olağanüstü katkılar sağlayan ve sadece öğrencilere değil topluma da özveriyle hizmet eden öğretmenler ödüllendiriliyor. Ülkemizde dört öğretmenimiz ödüle layık görüldü ve onlardan birisi de benim. Yaptığımız çalışmalar dünyanın öbür tarafında da görülüp fark yaratıyorsa bu bizi motive ediyor" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de! İşte yeni ÖTV matrah oranları
Halk TV’de zor anlar; Başkan Erdoğan'a dua edince yayına müdahale ettiler
Son dakika: TSK'dan Kamışlı'da PKK-YPG’ye bombardıman
Düzce depremi Marmara depremini tetikler mi? Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de iki ili işaret etti
İYİ Partili Aytun Çıray’ın başörtüsü düşmanlığı yaptığı görüntüleri ortaya çıktı
SON DAKİKA | Tokat'taki özel hastanede yaşanan skandalda flaş gelişme! Bakan Koca aldıkları cezayı duyurdu
CHP vekil Murat Bakan’ın "Polis Sendikası" hesabı yöneticisiyle irtibatı ortaya çıktı
Fransız siyaset bilimci: ABD'nin PKK/YPG'ye sessiz kalması korkunç bir körlük
ABD’ye ‘Bölgeyi terk et’ mesajı
Bolu'da bir tavuk çiftliğinde deprem anları böyle kaydedildi!
ARKADAŞINA GÖNDER
170 kız öğrenci onun sayesinde okula gitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA