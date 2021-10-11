1700 yıllık kilise 30 yıl sonra zılgıtlar eşliğinde yeniden ibadete açıldı

Midyat ilçesinde bağlı İzbırak (Zaz) Köyü'nde, Milattan 1800 yıl önce Şemsi ve Kameriler tarafından mabet olarak kullanılan burcun yanında inşa edilen 1700 Süryani Kilisesi, zılgıtlar eşliğinde yeniden ibadete açıldı.
Milattan 1800 yıl önce, bölgede yaygın olarak Şemsi (Güneş) ve Kameri (Ay) inancına mensup insanlara ait olduğu düşünen mabedin (ibadet yeri) yanına Süryani Ortodoks Cemaati tarafından inşa edilen 1700 yıllık tarihi Mor Dimet Kilisesi, düzenlenen ayin ile yeniden ibadete açıldı. 1980'li yıllara kadar 100'e yakın Süryani ailenin yaşadığı İzbırak Köyü'nde, çeşitli sebeplerle Avrupa Ülkelerine başlayan göç ile birlikte 1993 yılında köy tamamen boşaldı. Terörün bitmesi, bölgede sağlanan güven ve huzur ortamıyla birlikte köylerine tekrardan geri dönme kararı alan Süryaniler, köydeki ibadet yerleri olan 1700 yıllık geçmişe sahip kiliselerinde restorasyon çalışması başlattılar.
İki yıl önce başlayan restorasyon çalışması tamamlanan kilise 30 yıl aradan sonra yeniden ibadet edilecek durma geldi. Kilisenin açılış töreni Midyat ve Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş'ın yanı sıra yurt içinden ve yurt dışından Papaz, Rahip ve Şemmas ile Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç, İsviçre, Amerika, Avusturya'dan çok sayıda Süryani'nin katılımıyla yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren ayinde Metropolit Samuel Aktaş'ın önderliğinde Rahip, papaz ve Şemmaslar tarafından İncil'den bölümler ve ilahiler okudu. Daha sonra Metropolit Aktaş, kiliseyi kutsayarak yeniden ibadet açtı. Metropolitin Kiliseyi kutsaması esnasında kadınlar zılgıt çalarak bu büyük sevince ortak oldular. Ayin Metropolit Aktaş'ın yaptığı konuşmanın ardından sona erdi. Ayin bitiminde törene katılanlara yemek ikram edildi.
YURT DIŞINDAN GELENLER DE OLDU
Almanya'dan açılışa katılan Midyat'ın İzbırak Köyü'nden Şemmas Gabriel Rabo, "Hepimiz buraya geldik, ayine başladık. Avrupa'dan çok kişiler buraya gelmişler. Belçika'dan, Almanya'dan, İsveç'ten, birde Türkiye'nin başka yerlerinden buraya geldiler. Bu kilise 1993'ten beri bırakılmış, Süryaniler Avrupa'ya göç ettiler. İki yıl önce tamir ettik ve bugün bunun yenilişinin takdisidir. Süryanilerin, çoğu köyde yeni evler yapmaya çalışıyorlar ve yapmışlar. O yüzden büyük bir umut vardır buraya tekrar gelirler inşallah" dedi.
BUGÜN BURAYA KEYİF VE MUTLULUKLA GELDİK
Rahibe Hatune Doğan da, "Bu kilise bugün tekrar yenileşmiş, bugün açılışı oldu ve Azizin günüydü. Allah'a çok şükür bizim çok keyfimiz geldi. En çok gelenler yüzde 90 yurt dışından geliyorlar, bu köyün halkıdırlar, bu açılışa geldiler. Bütün keyifle ve mutlulukla buraya geldik. Yani yüzbinlerce kilometre yaptık, bazıları arabayla buraya geldiler buna (ayine) katılmak için. Çok keyfimiz geldi, Allah'a çok şükür" dedi.
BEÇİKA'DAN TÖREN İÇİN GELDİ, TARİHİ BİR GÜN
Belçika'dan törene katılan Aydın Aslan ise, "Tabi ki bugün tarihi bir gündür. Neden? Çünkü Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden buraya geldiler. Belçika'dan olsun, Almanya'dan olsun, İsveç'ten olsun, buradaki arkadaşlardan olsun. 400 kişiye kadar insan vardı burada (açılışta). Yani güzel bir gün oldu, bize mutluluk verdi, gerçekten çok mutlu olduk, çok sevindik.
Son zamanlarda sık sık gelmeye başladım. Tabi bizim içi çok önemli buraya gelmek, Süryanileri burada bulmak, birbirimizi burada bulmak. Eski anekdotları, eski tarihleri bizler için çok önemli şeylerdi. Şu ana kadar bu 6-7 senedir 13 aile gelmiş köye, yeni evler inşa edildi. Tabi gelmeye başlıyorlar ve yavaş yavaş köyümüze sahip çıkmaya başlayacağız. Tabi bunlarda olumlu şeyler, bakalım nasıl olacak" dedi.