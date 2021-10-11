1700 yıllık kilise 30 yıl sonra zılgıtlar eşliğinde yeniden ibadete açıldı

BEÇİKA'DAN TÖREN İÇİN GELDİ, TARİHİ BİR GÜN

Belçika'dan törene katılan Aydın Aslan ise, "Tabi ki bugün tarihi bir gündür. Neden? Çünkü Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden buraya geldiler. Belçika'dan olsun, Almanya'dan olsun, İsveç'ten olsun, buradaki arkadaşlardan olsun. 400 kişiye kadar insan vardı burada (açılışta). Yani güzel bir gün oldu, bize mutluluk verdi, gerçekten çok mutlu olduk, çok sevindik.