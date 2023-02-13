Haberler Yaşam Haberleri Depremin 175’inci saatinde mucize kurtuluş: Naide Umay enkazdan çıkartıldı
Giriş Tarihi: 13.2.2023 18:10 Son Güncelleme: 13.2.2023 18:53

Depremin 175’inci saatinde mucize kurtuluş: Naide Umay enkazdan çıkartıldı

Asrın felaketinde mucizeler gelmeye devam ediyor. Hatay’da depremin 175’inci saatinde Naide Umay aralarında madencilerin de bulunduğu arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan sağ çıkartıldı.

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Depremin 175’inci saatinde mucize kurtuluş: Naide Umay enkazdan çıkartıldı

Kahramanmaraş merkez üslü gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrasında mucizeler yaşanmaya devam ediyor. Asrın felaketinde en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da, arama kurtarma ekipleri, depremin 175'inci saatinde, Naide Umay isimli kadını enkazdan çıkardı.

Aralarında madencilerin de bulunduğu arama kurtarma ekipleri, Odabaşı Mahallesi Oduncu Apartmanı'nın enkazından Naide Umay isimli kadını kurtardı. Depremden 175 saat sonra enkazdan çıkarılan kadın sedyeye alındı. Sağlık görevlileri de kadına moral verdi.

Ekiplerin alkışları eşliğinde ambulansa alınan Naide Umay, hastaneye kaldırıldı.

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Depremin 175’inci saatinde mucize kurtuluş: Naide Umay enkazdan çıkartıldı
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