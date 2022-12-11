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Giriş Tarihi: 11.12.2022

1770 No’lu mezardaki sır için 6 aydır soruşturma açılmadı

HALİT TURAN HALİT TURAN
1770 No’lu mezardaki sır için 6 aydır soruşturma açılmadı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kimsesizler mezarlığındaki 1770 No'lu mezara defnedilen Erdal Yücesoy'un (78) 5 yakını, veraset ile kendilerine geçen vergi borcu dolayısıyla kuzenlerinin mal varlığı ve o varlıkların şaibeli şekilde satışını öğrenerek şikâyetçi oldu. SABAH'ın 6 ay önce duyurduğu şikâyet ile şüphelilerin ifadesinin bile alınmadığı ortaya çıktı.
Fethiye'deki 200 milyon liralık arazisi elinden alınan ve ölümünden iki gün sonra bile hesabından 10 milyon TL çekilen Yücesoy'un 6 kuzeni, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, organize bir örgütün yaşlı adamın tüm mal varlığını bitirdiğini iddia etmiş, 16 kişi hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Tasarlayarak adam öldürme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma yürütülmesini talep etmişti.



Geçen sürede soruşturma açılmayınca kuzenler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni suç duyurusu yaptı. Dilekçede somut deliller olduğu halde hiçbir gelişme yaşanmadığı kaydedildi. 6 aydır hiçbir gelişme yaşanmamasının zanlıların kaçmasını ve delil karartmalarını sağlayabileceği belirtilerek soruşturmanın başlatılması ve şüphelilerin gözaltına alınarak eş zamanlı ifadelerinin alınması istendi.

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1770 No’lu mezardaki sır için 6 aydır soruşturma açılmadı
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