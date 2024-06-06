18 adamıyla İtalya’da yakalanmıştı! Boyun’un avukatlarına kara para suçlaması

Sarallar'a ait alüminyum fabrikasına bombalı saldırı düzenlemeye hazırlandığı sırada 18 adamıyla birlikte yakalanan Boyunlar çetesinin lideri Barış Boyun'un, İtalya'da kurduğu suç ağı elektronik kelepçesine yerleştirilen dinleme cihazıyla ortaya çıkmıştı.
TÜM ÜLKELERDE TERÖR ESTİRMİŞ
Çetenin Türkiye, İtalya, Almanya, Arnavutluk ve Hollanda'da kurduğu suç ağıyla rakiplerine terör estirdiği telefon dinlemelerine takılırken, silah kaçakçılığından uyuşturucu sevkiyatına kadar birçok suç yapılan baskınla deşifre edilmişti.
AVUKATLARI DA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında uluslararası silah kaçakçılığı, yasadışı göçe yardım ve yataklık, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama gibi suçlamalarla hakim karşısına çıkan Barış Boyun, eşi Ece Boyun, örgüt üyesi oldukları iddia edilen Giorgio Meschini, Kerem Akarsu, Cemil Aytekin, Okan Bingöl, Abutalip Burulday, Özge Büyükkaplan, İnanç Cancin, Fırat Çoğalan, Bayram Demir, Ahmet Durmuş, Tolga Gültepe, Önal Kertlez, Serkan Özcan, Emrah şahin, Çağlar Şenci ve Sinan Şimşek tutuklanarak cezaevine gönderilirken, soruşturmayla ilgili ilginç bir detay daha ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında çete lideri Boyun'u 4 Ağustos 2022 yılında Rimini'de tutuklanmasının ardından Bologna Temyiz Mahkemesi'nde Türkiye'ye iade davasında savunan ünlü ağır ceza avukatı Matteo Murgo ve Antonio Buondonno da gözaltına alındı.
"SUÇLAMA: KARA PARA ALMAK"
Milan soruşturma hakimi Roberto Crepaldi'nin imzaladığı 112 sayfalık ihtiyati gözaltı kararında ünlü avukat Matteo Murgo ve Antonio Buondonno'ya suç örgütüyle ilgili bir çok suçlama yöneltildi. Soruşturma Hakimi, gözaltını gerekçesini, "Kâr elde etmek için çeşitli dilimlerde yasa dışı kökenli para aldılar, bunun da ağırlaştırıcı sebebinin olduğunun bilincindeydiler. Boyun Barış her ikisiyle de telefonla ve şahsen bir anlaşma yaptıktan sonra ve onların talebi üzerine 40'ın teslimi için bin avro, her biri 10 binlik 4 dilim halinde aldı" diyerek açıkladı.
EV HAPSİNE ÇARPTIRILDI
Boyun ve adamlarıyla birlikte hakim karşısına çıkan iki avukat ev hapsine çarptırıldı ve avukatlık lisansları dava boyunca askıya alındı. Matteo Murgo, İtalya'daki bir çok uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı davalarının yanısıra Villa Inferno'daki seks ve uyuşturucu partileri çetesine yönelik soruşturmanın avukatlığını yürüterek ün yapmıştı.