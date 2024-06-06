18 adamıyla İtalya’da yakalanmıştı! Boyun’un avukatlarına kara para suçlaması

"SUÇLAMA: KARA PARA ALMAK"

Milan soruşturma hakimi Roberto Crepaldi'nin imzaladığı 112 sayfalık ihtiyati gözaltı kararında ünlü avukat Matteo Murgo ve Antonio Buondonno'ya suç örgütüyle ilgili bir çok suçlama yöneltildi. Soruşturma Hakimi, gözaltını gerekçesini, "Kâr elde etmek için çeşitli dilimlerde yasa dışı kökenli para aldılar, bunun da ağırlaştırıcı sebebinin olduğunun bilincindeydiler. Boyun Barış her ikisiyle de telefonla ve şahsen bir anlaşma yaptıktan sonra ve onların talebi üzerine 40'ın teslimi için bin avro, her biri 10 binlik 4 dilim halinde aldı" diyerek açıkladı.