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Giriş Tarihi: 18.12.2021

18 bin 141 yeni vaka, 190 vefat

18 bin 141 yeni vaka, 190 vefat
Türkiye'de dün 354 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 141 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 24 bin 245 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Hatırlatma dozu Türkiye'de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz." ANKARA

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18 bin 141 yeni vaka, 190 vefat
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