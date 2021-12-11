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Giriş Tarihi: 11.12.2021

18 bin 561 yeni vaka, 176 vefat

ANKARA
18 bin 561 yeni vaka, 176 vefat
Türkiye'de dün 347 bin 232 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı. 176 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 25 bin 129 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81.96, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91.02 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan toplam aşı miktarı 121 milyon 532 bin 728 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kovid-19'a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı" dedi.

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18 bin 561 yeni vaka, 176 vefat
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