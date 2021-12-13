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Giriş Tarihi: 14.12.2021

18 bin 796 yeni vaka, 171 vefat

ANKARA
18 bin 796 yeni vaka, 171 vefat
Türkiye'de dün 351 bin 536 Kovid- 19 testi yapıldı, 18 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı. 171 kişi hayatını kaybederken, iyileşenlerin sayısı 23 bin 242 oldu. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82.10, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91.10 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan toplam aşı miktarı ise 121 milyon 804 bin 33 doza ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kovid-19 salgını, ortaya çıktığı aylarda ve bu yılın başlarındaki kadar korkutucu değil. Neden? Sosyal hayatı eski ölçüde tahrip etmiyor. Neden? Çoğu insan hastalığı oldukça hafif geçiriyor. Neden? Bu soruların ilk sıradaki cevabı aşıdır. Eksik aşılarınızı tamamlayın" dedi.

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18 bin 796 yeni vaka, 171 vefat
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