18 bin noktada düzensiz göçmen baskını

Göçmen kaçakçılığına yönelik ülke genelinde 18 bin noktada düzensiz göçmen kontrolü yapıldı. Denetim ve operasyonlarda 7'si yabancı uyruklu 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile bin 298 düzensiz göçmen yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. "KALKAN-31" operasyonları kapsamında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 426 bin 565 kimlik kontrolü yapıldı.

18 BİN 785 YER KONTROL EDİLDİ

Yapılan denetimlerde, 28 bin 835 personel, 9 bin 74 ekip ile 5 bin 735 noktada, 4 bin 606 metruk bina, 8 bin 48 umuma açık yer, 483 terminal ve 5 bin 648 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 785 yer kontrol edildi.

43 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI

Operasyonda 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 298 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı. Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.