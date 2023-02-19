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Giriş Tarihi: 20.2.2023

18 çocuk hayatını kaybetmişti enkaza balonlar bağlandı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
18 çocuk hayatını kaybetmişti enkaza balonlar bağlandı
Hatay'da, 4 bloktan oluşan Farklı Yaşam Rende Sitesinin, altındaki kreş işletmecisinin kolonlarını kestiği iddia edilen A ve B Blokları yerle bir oldu. 105 kişiye mezar olan sitenin enkazında, hala çıkarılmayan bedeler yatıyor. Site sakinleri ise 18 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi. Kreşte çocukları olan aileler ise ölen 18 çocuğun anısına, enkaza balonlar bağladı. Depremin gündüz olması halinde kendi çocuklarının da aynı sonu paylaşabileceğini belirten aileler, çocuklarını kaybeden ailelerle birlikte gözyaşlarına boğuldu. Enkaz yığınlarına bağlanan balonlar sosyal medyada en çok paylaşılan görüntü oldu.

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18 çocuk hayatını kaybetmişti enkaza balonlar bağlandı
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