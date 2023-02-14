18 gazeteciyi depremde kaybettik

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir ve Genel Başkan Yardımcısı Levent Altun depremden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 4 gün boyunca incelemelerde ve çeşitli ziyaretlerde bulundu. TGF heyeti depremde yakınlarını kaybeden ve olumsuz etkilenen gazetecileri ziyaret ederken, Genel Başkan Yardımcısı Rüstem Kaya Tepe, Basın Vakfı yöneticisi Şahin Özer ve Şanlıurfa Gazeteciler Cemiyeti başkanı Mehmet Canbek de eşlik etti.

Deprem bölgesindeki 4 günlük programın ardından açıklamalarda bulunan TGF Genel Başkan Yılmaz Karaca, "Çok büyük bir deprem felaketi ile karşı karşıyayız. Oradaki durumu kelimelerle anlatmak mümkün değil. Depremde meslektaşlarımızı ve yakınlarını da kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gerçekten acımız büyük. Meslektaşlarımıza ve depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralananlara da şifa diliyorum" diye konuştu.

TGF'nin deprem bölgesindeki cemiyet başkanlarından aldığı bilgilere göre enkaz altında kalarak hayatını kaybeden gazetecilerin isimleri şöyle;

Ruhi Akan (Adıyaman)

Muhammet Akan (Adıyaman)

Burak Alkuş (Adıyaman)

Hidayet Özdemir (Adıyaman)

Kemal Öner (Adıyaman)

Yunus Emre Doğan (Adıyaman)

İskender Korkut (Adıyaman)

Zübeyir Pektaş (Adıyaman)

İzzet Nazlı (Hatay)

Ayşe Figen Arlı (Hatay)

Neşet Alkan Hatay

Erhan Yılmaz Hatay

Burak Milli (Hatay)

Gökhan Aklan (Hatay)

Mustafa Yüzbaşıoğlu (Kahramanmaraş)

Aziz Çevlik (Kahramanmaraş)

Fatih Nalbantbaşı (Kahramanmaraş)

Meltem Özgen (Adana)