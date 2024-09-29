18 gün önce evlenen Özge’nin şüpheli ölümü

İzmir'de 18 günlük evli 32 yaşındaki Özge Hançer Girgiç evinde ölü bulundu. Genç kadının kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Torbalı ilçesinde yaşayan Özge Hançer Girgiç (32) önceki akşam saatlerinde işten eve dönen eşi Hakan Girgiç tarafından yerde hareketsiz şekilde bulundu. Eşini yerde hareketsiz şekilde yatarken gören Hakan Girgiç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Özge Hançer Girgiç'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.