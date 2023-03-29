18 günlük evli hırsız çifti cezaevi ayırdı

Karatay ilçesi Karaarslan Üzümcü Mahallesinde bir vatandaş arabasının çalındığı yönünde ihbarda bulunması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler kamera görüntülerini incelediğinde merkez Selçuklu İlçesi Sancak Mahallesinde çalınan araca benzer başka bir araç tespit etti.
Bunun üzerine adrese giden polis, aynı renk ve modelde ancak plakası farklı olan aracı buldu. Şüphe üzerine şase sorgulaması yapan polis, aracın çalınan araç olduğu ve plakaların başka bir araca ait olduğunu belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınan Celal Babur (26), kendi aracını hurdacıya sattığını ve aynı modelden olan bu aracı çalıp kendi plakalarını takarak kullandığını itiraf etti.
ÇİÇEĞİ BURNUNDA EŞİ DE GÖZALTINDA
Şüphelinin çaldığı diğer bir aracı ise hurdacıya parçalattığı belirlendi. Hırsızlık olaylarında kendisine yardım ettiği belirlenen çiçeği burnunda eşi Kübra Babur'da (25) gözaltına alındı. 14 suç kaydı bulunan Celal Babur çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Evden hırsızlık suçundan aranması bulunan 18 günlük eşi de Aranan Şahıslar Büro Amirliğine teslim edildi. Kübra Babur ifadesinin ardından serbest bırakıldı.