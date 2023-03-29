18 günlük evli hırsız çifti cezaevi ayırdı

Bunun üzerine adrese giden polis, aynı renk ve modelde ancak plakası farklı olan aracı buldu. Şüphe üzerine şase sorgulaması yapan polis, aracın çalınan araç olduğu ve plakaların başka bir araca ait olduğunu belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınan Celal Babur (26), kendi aracını hurdacıya sattığını ve aynı modelden olan bu aracı çalıp kendi plakalarını takarak kullandığını itiraf etti.