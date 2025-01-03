18 günlük gizem çözüldü: Rojin Göl Makedonya’ya uçmuş!

Bitlis'in Tatvan nüfusuna kayıtlı olan ve İstanbul'dan Batman'a üniversite okumak için gelen 19 yaşındaki Rojin Göl, 17 Aralık'ta kayıplara karıştı. KYK yurdunda kalırken aniden ortadan kaybolan Rojin için ailesi polise kayıp başvurusu yaptı. Baba Çetin Göl'ün çağrısı üzerine Batman ve Diyarbakır Baroları harekete geçti. Batman Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü ile görüşerek Rojin Göl'ün durumuyla ilgili bilgi aldı. Batman Barosu Kadın Hakları Komisyonu Koordinatörü Avukat Esra Oran, Rojin Göl'ün İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Makedonya'ya uçtuğu bilgisine ulaştı.

Batman Barosu Kadın Hakları Merkezi Koordinatörü Avukat Esra Oran, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nden edindiği bilgilere göre Rojin Göl'ün 18 Aralık günü vize problemi olmayan Makedonya'ya uçtuğu bilgisine ulaştıklarını söyledi. Kayıp Rojin Göl'ün Makedonya'ya neden gittiği bilgisine ise henüz ulaşılamadı.