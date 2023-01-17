18 ilde sahte engelli raporu çetesi çökertildi: 380 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte engelli raporu verildiği bilgisine ulaşınca konu ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında uzun süreli teknik ve fiziki takipler yapıldı. Ekipler, çete üyelerinin kamu hastanelerinde ve bazı özel hastanelerde kullanılan kayıt sistemi (Probel) üzerinden usulsüzlükler yaptığını, sahte hastalık tanısı koyduklarını ve sahte ilaç muafiyet raporu hazırlandığını, engelli raporu verebilmek için sağlam veya engel oranı düşük kişilerin yerine çeşitli hastalıkları bulunan joker kişilerin muayeneler sokulduğunu tespit etti.
80 BİN LİRAYA ENGELLİ RAPORU
Çete üyelerinin 249 vatandaşa 25 bin ile 80 bin lira arası değişen ücretler karşılığında sahte engelli raporu çıkardıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında 380 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerin 'nitelikli dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik' suçlarını işleyerek ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 milyon lira kamu zararına sebep oldukları öğrenildi.
ÖTV İNDİRİMİ VE EMEKLİLİK İÇİN
Şüphelilerin, sağlık kuruluna görünecek vatandaşları, rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri ve doktorları yanlış yönlendirdikleri, bu sayede usulsüz rapor almalarını sağlayarak bu kişilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz ulaşım kartı gibi engelli vatandaşlara tanınan birçok hizmet ve avantajdan yararlanmasını sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları belirlendi.
KAN ŞEKERİ İÇİN PİRİNÇ, TANSİYON İÇİN ZEYTİN
Ayrıca, rapor alma sürecinin tüm aşamaları şebeke üyeleri tarafından takip edilerek, rapor alacak şahıslara muayeneye girmeden önce kan şekerini yüksek göstermek için pirinç, tansiyonlarının yüksek çıkması için zeytin gibi besin maddelerinin yedirildiği belirlendi. Bu bilgiler doğrultusunda harekete geçen İzmir polisi aralarında, 32 organizatör, 13 Joker, 1'i doktor, 6 devlet memur 35 hastane çalışanı, 51 aracı ve 249 rapor sahibi konumunda olan 380 şüpheliye yönelik adli işlem başlatıldı. İzmir merkezli 18 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.