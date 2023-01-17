18 ilde sahte engelli raporu çetesi çökertildi: 380 gözaltı

80 BİN LİRAYA ENGELLİ RAPORU

Çete üyelerinin 249 vatandaşa 25 bin ile 80 bin lira arası değişen ücretler karşılığında sahte engelli raporu çıkardıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında 380 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerin 'nitelikli dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik' suçlarını işleyerek ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 milyon lira kamu zararına sebep oldukları öğrenildi.

ÖTV İNDİRİMİ VE EMEKLİLİK İÇİN

Şüphelilerin, sağlık kuruluna görünecek vatandaşları, rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri ve doktorları yanlış yönlendirdikleri, bu sayede usulsüz rapor almalarını sağlayarak bu kişilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz ulaşım kartı gibi engelli vatandaşlara tanınan birçok hizmet ve avantajdan yararlanmasını sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları belirlendi.