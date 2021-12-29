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Giriş Tarihi: 30.12.2021

18 katlı rezidansta can pazarı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
18 katlı rezidansta can pazarı
ESENYURT Piri Reis Mahallesinde bulunan 18 katlı bir rezidansın elektrik panosunda dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kabloların tutuşması nedeniyle bina içerisi siyah dumanla kaplandı. Büyük panik yaşayan bina sakinlerinin bir bölümü kendi imkanları ile dışarı çıkarken, üst katlarda bulunan 10 kişi pencere ve balkonlara çıkarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle aşağı inemeyen bina sakinleri itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ameliyatlı olduğu için kapıyı açamayan bir kişi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, binadaki duman da tahliye edildi.

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18 katlı rezidansta can pazarı
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