18 katlı rezidansta can pazarı

ESENYURTPiri Reis Mahallesinde bulunan 18 katlı bir rezidansın elektrik panosunda dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kabloların tutuşması nedeniyle bina içerisi siyah dumanla kaplandı. Büyük panik yaşayan bina sakinlerinin bir bölümü kendi imkanları ile dışarı çıkarken, üst katlarda bulunan 10 kişi pencere ve balkonlara çıkarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle aşağı inemeyen bina sakinleri itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ameliyatlı olduğu için kapıyı açamayan bir kişi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, binadaki duman da tahliye edildi.